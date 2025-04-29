Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала в беседе с « Москвой 24 », какие ягоды полезны для пожилых.

Так, черника содержит антоцианы с антиоксидантными свойствами, которые защищают зрение. Медик также обратила внимание на малину. Она богата магнием, полезна для сердца и сосудов, пищеварения.

«В свою очередь облепиха полезна тем, что нормализует липидный обмен. С возрастом он нарушается, что приводит к повышению уровня холестерина», — добавила эксперт.

По ее словам, употреблять ягоды в больших количествах не стоит из-за возможного негативного влияния на желудочно-кишечный тракт и риска аллергии. Рекомендуется порция до 200 граммов в сутки.