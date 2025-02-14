Диетолог Ромашина назвала зефир одним из самых полезных лакомств

Фото: РИА «Новости»

Зефир — одно из наиболее полезных кондитерских изделий. Десерт содержит меньше жиров и калорий, хотя многое зависит от состава и метода приготовления. Об этом заявила диетолог Ольга Ромашина в беседе с Ura.ru.

Продукт, например, включает в себя пектин — разновидность пищевых волокон. Исследования показывают, что регулярное потребление пектина способно снижать уровень вредного холестерина в организме на 3–7%, сообщила врач.

«Если зефир содержит натуральные фруктовые соки, он может быть источником витаминов», — добавила медик.

По ее словам, употребление такого лакомства поднимает настроение благодаря стимуляции выработки серотонина. Кроме того, натуральный зефир, содержащий желатин, обогащен природными хондропротекторами, благотворно воздействующими на состояние костей.

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