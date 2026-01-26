Диетолог Романова посоветовала включить в рацион полезные жиры для вкуса и сытости
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог и член Российской организации нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Зарифа Романова перечислила «Газета.Ru» категории продуктов, позволяющих быстро готовить полноценные блюда.
Эксперт рекомендовала включить в рацион белки длительного хранения, цельнозерновые и бобовые культуры, полезные жиры, углеводные продукты долгого хранения и молочку без сахара. Среди наиболее простых и питательных вариантов называются яйца, консервы с рыбой и мясом, разнообразные виды цельнозерновых каш и макаронных изделий, орехи и семена, а также свежие и замороженные овощи и фрукты.
Романова подчеркнула важность правильного сочетания компонентов питания для поддержания здоровья и снижения риска переедания нездоровой пищей. Она отметила, что приготовление быстрых и здоровых блюд позволяет избежать зависимости от служб доставки еды и сохранить контроль над качеством своего рациона.