Диетолог Романова посоветовала включить в рацион полезные жиры для вкуса и сытости

Эксперт рекомендовала включить в рацион белки длительного хранения, цельнозерновые и бобовые культуры, полезные жиры, углеводные продукты долгого хранения и молочку без сахара. Среди наиболее простых и питательных вариантов называются яйца, консервы с рыбой и мясом, разнообразные виды цельнозерновых каш и макаронных изделий, орехи и семена, а также свежие и замороженные овощи и фрукты.

Романова подчеркнула важность правильного сочетания компонентов питания для поддержания здоровья и снижения риска переедания нездоровой пищей. Она отметила, что приготовление быстрых и здоровых блюд позволяет избежать зависимости от служб доставки еды и сохранить контроль над качеством своего рациона.