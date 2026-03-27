Диетолог Робертс рассказала, что оливковое масло помогает эффективно снизить вес

Спортивный диетолог Эбигейл Робертс утверждает, что для снижения веса не нужны жесткие диеты. Достаточно ежедневно добавлять в еду немного оливкового масла, сообщил «РОСБАЛТ» .

По словам специалиста, мононенасыщенные жирные кислоты ускоряют метаболизм, снижают аппетит и способствуют сжиганию жира.

«Оливковое масло полезно для кожи, волос и суставов, а также снижает риск деменции», — отмечает Робертс со ссылкой на исследования Гарвардского университета.

Эксперт советует использовать масло в салатах и других блюдах для поддержания здоровья и стройности.