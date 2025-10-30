Диетолог Редина призвала есть для молодости кожи овощи и фрукты с бета-каротином

Эксперт по вопросам питания Ольга Редина поделилась рекомендациями по выбору продуктов, способствующих сохранению молодости и здоровья кожи. В интервью «Вечерней Москве» она подчеркнула, что овощи и фрукты богаты бета-каротином, витамином E и витамином C, которые выполняют антиоксидантную функцию, защищая клетки кожи от свободных радикалов, провоцирующих появление морщин.