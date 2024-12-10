Диетолог Редина предостерегла диабетиков и людей с заболеваниями почек от чрезмерного употребления свеклы

Свекла включает в себя большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Однако есть категории людей, которым следует ограничить употребление этого овоща, рассказала диетолог Ольга Редина, передала «Вечерняя Москва».

Так, специалист посоветовала с осторожностью включать свеклу в свой рацион людям с заболеванием почек и ишемической болезнью сердца. Избыточное потребление этого продукта повышает уровень кальция в моче и способствует образованию камней в почках, отмечает сайт RT.

К группе риска также относятся пациенты с сахарным диабетом. Свекла содержит большое количество сахаров, которые приводят к колебанию уровня глюкозы в крови, резюмировала Редина.