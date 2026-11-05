Диетолог Разеренова призвала не есть вареную курицу каждый день

Вареная курица полезна, но ежедневно есть ее не стоит — рацион должен быть разнообразным. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила врач-диетолог, терапевт Александра Разеренова.

По словам специалиста, варка — щадящий способ приготовления: не нужно добавлять масло, а мясо не подвергается воздействию высоких температур, как при жарке. Поэтому отварная курица, особенно без кожи, подходит тем, кому нужно контролировать калорийность, снижать количество жиров и соблюдать деликатное питание при хронических заболеваниях ЖКТ.

При этом важно видовое разнообразие. В рационе должны быть представлены и рыба, и яйца, и молочные продукты, и бобовые, которые также дают белок с низким содержанием жиров. Разаренова подчеркнула, что курица не заменяет жирную рыбу как источник длинноцепочечных омега-3 кислот и не дает пищевых волокон, которые есть в бобовых.

Варка не единственный подходящий способ: блюдо с умеренным содержанием жира помогут сделать также тушение, запекание и готовка на пару.