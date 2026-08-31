Диетолог Разаренова заявила, что пищевые неактивные дрожжи могут стать дополнительным источником белка и витаминов

Врач-диетолог Александра Разаренова в интервью радио Sputnik поделилась информацией о пользе пищевых неактивных дрожжей. Она объяснила, что эти дрожжи производятся из классических путем нагревания и высушивания, из-за чего теряют способность к размножению и брожению.

По словам Разареновой, пищевые неактивные дрожжи могут разнообразить вкусовые ощущения благодаря своему орехово-сырному вкусу. Несмотря на некоторую пользу, называть их суперфудом было бы преувеличением.

«Это прекрасное дополнение с точки зрения источника белка, витаминов группы В, особенно если продукт обогащен, у них очень даже неплохой аминокислотный профиль», — отметила диетолог.

Однако она предостерегла тех, кто не употребляет животный белок и рассматривает пищевые дрожжи как источник витамина В12, поскольку в этом продукте его содержание невелико.

Разаренова также подчеркнула наличие в пищевых неактивных дрожжах полезных бета-глюканов, но отметила, что они оказывают непрямое влияние на иммунитет.

«Иммунитет наш во многом зависит в целом от образа жизни и образа питания, разнообразия пищевых источников, полифенолов, антиоксидантов и прочих моментов», — заключила она.