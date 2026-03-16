Диетолог Разаренова рассказала, что сформировать положительное отношение к продукту можно с помощью вкусовой адаптации

Разнообразный рацион важен для здоровья, но что делать, если какой-то продукт вызывает неприязнь? Врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова в интервью радио Sputnik рассказала о способе введения в рацион даже нелюбимых продуктов.

По словам эксперта, сформировать положительное отношение к продукту можно с помощью вкусовой адаптации. Этот процесс позволяет расширить линейку употребляемых продуктов и преодолеть ограничительный рацион.

Александра Разаренова объяснила, что новый продукт предлагается ребенку не менее 10–12 раз для привыкания к его внешнему виду, запаху и текстуре. Это правило, по ее мнению, справедливо и для взрослых.

«Исследования показывают, что для формирования нейтрального и положительного отношения к продукту нужно не ограничиваться контактами. Один-два раза попробовал, и на этом все закончилось, а не менее 8–15 контактов в комфортных условиях», — предупредила диетолог.

Врач подчеркнула, что расширение пищевого рациона должно проходить через мягкое знакомство и привыкание к продукту. Важно учитывать частоту употребления и условия, в которых продукт вводится в рацион, чтобы избежать ассоциативных связей, которые могут привести к отвержению продукта.

Разаренова рекомендовала начинать с небольших порций и постепенно расширять рацион, а также экспериментировать с формой приготовления продуктов.