Диетолог Разаренова рассказала, что кофе снижает риск фиброза и цирроза печени

Врач-диетолог Александра Разаренова назвала продукты, которые помогают поддерживать здоровье печени. В их числе натуральный кофе, крестоцветные овощи, бобовые и морская рыба, сообщает Москва 24 .

Разаренова отметила пользу киноа для обмена веществ. Крупа содержит растительный белок, клетчатку, магний, калий и антиоксидантные полифенолы, а также имеет низкий гликемический индекс.

По словам специалиста, более привычные продукты тоже важны для печени. Крестоцветные овощи, включая брокколи, брюссельскую и цветную капусту, помогают естественной детоксикации организма. Бобовые дают клетчатку и растительный белок, а морская рыба снабжает омега-3 жирными кислотами, которые уменьшают воспаление и улучшают отток желчи.

Разаренова пояснила, что до трех чашек натурального кофе в день без избытка сахара связывают с меньшим риском развития фиброза и цирроза. Она предупредила, что алкоголь, сладкие продукты и фастфуд повышают риск метаболически ассоциированной жировой болезни печени.