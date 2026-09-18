Диетолог Разаренова призвала регулярно употреблять жирную рыбу в осенний период

Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова в интервью телеканалу «Москва 24» рассказала о продуктах, которые помогут поддержать уровень витамина D в организме с наступлением осени.

Специалист напомнила, что в этот период россиянам особенно важно обогащать рацион соответствующими продуктами, так как синтез данного элемента в коже сильно замедляется из-за недостатка ультрафиолета. При этом эксперт обратила внимание на то, что даже длительная прогулка в солнечный прохладный день не гарантирует получение необходимой дозы, поскольку большая часть тела закрыта одеждой, не пропускающей лучи.

Разаренова подчеркнула, что витамин D необходим для адекватной работы всех систем организма, включая иммунную. Для поддержания его нормального уровня следует регулярно употреблять жирную рыбу, такую как лосось, форель, скумбрия, сельдь или сардины. Также значительное количество этого вещества содержится в яичных желтках и сыре.

Помимо этого, диетолог посоветовала выбирать продукты, которые специально обогащены витамином D. В качестве примера она привела молоко или йогурты со специальной маркировкой.