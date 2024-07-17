Диетолог Разаренова призвала не покупать нарезанные арбузы

Летом на прилавках появляются нарезанные арбузы, но лучше избегать их покупки. Об этом радио Sputnik рассказала диетолог Александра Разаренова.

Она объяснила, что, если арбуз уже нарезали, нельзя с точностью сказать, когда это сделали. Есть риск нарваться на несвежий продукт.

«Если нарезанный арбуз неправильно хранили или обрабатывали, он может стать источником бактерий и других микроорганизмов», — подчеркнула диетолог.

Она добавила, что арбузы очень быстро портятся в нарезанном виде. Это происходит из-за высокого содержания в них сахара и воды.

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