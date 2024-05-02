Диетолог Разаренова предложила заменить булки в бургере на листья салата, чтобы сделать его более полезным | 360°

Здоровье 02 мая 2024, 12:23 Диетолог Разаренова предложила заменить булки в бургере на листья салата, чтобы сделать его более полезным

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Рестораны быстрого питания — это не то место, куда приходят люди, заботящиеся о своем здоровье, однако и там можно выбрать блюда, которые не будут вредны. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-диетолог Александра Разаренова.

По ее словам, стоит выбирать мясо и рыбу, приготовленные на гриле, а не во фритюре. Также нужно сделать акцент на овощи и белки и миниминизировать быстрые углеводы, содержащиеся в белых булочках.

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«Вместо двух половинок булочки можно попросить одну, выбрать цельнозерновую булочку или вообще заменить ее листьями салата», — посоветовала диетолог.

Она призвала также отказаться от газировки с сахаром. А также рекомендовала отдавать предпочтение салатам, заправленным маслом.

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