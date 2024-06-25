Диетолог Разаренова посоветовала выбросить расслоившийся томатный сок
При покупке томатного сока важно обращать внимание на его состав. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.
Она посоветовала выбирать продукт с минимальным количеством консервантов. Кроме того, нельзя игнорировать цвет и консистенцию сока.
«Продукт должен быть однородным, без осадка. Цвет может варьироваться от светло-красного до насыщенного красного», — отметила диетолога.
Она добавила, что расслоившийся сок или с осадком пить не стоит. Его лучше выбросить и не рисковать.
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