Диетолог Разаренова посоветовала выбросить расслоившийся томатный сок

При покупке томатного сока важно обращать внимание на его состав. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.

Она посоветовала выбирать продукт с минимальным количеством консервантов. Кроме того, нельзя игнорировать цвет и консистенцию сока.

«Продукт должен быть однородным, без осадка. Цвет может варьироваться от светло-красного до насыщенного красного», — отметила диетолога.

Она добавила, что расслоившийся сок или с осадком пить не стоит. Его лучше выбросить и не рисковать.

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