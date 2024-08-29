Многие россияне празднуют в четверг, 29 августа, Ореховый Спас. Свежие орехи прекрасно вписываются в разнообразные блюда, об этом рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Александра Разаренова.

Она отметила, что добавление орехов в салаты или горячие блюда может существенно обогатить их вкус, посколькумпервые содержат полезные жиры и витамин Е. Врач также подчеркнула, что они прекрасно сочетаются с киноа или овсянкой, составляя сбалансированный завтрак, полный белка и клетчатки.

Наконец, орехи можно добавить в йогурт, особенно в греческий, который является источником пробиотиков и белка. Такое сочетание становится отличным вариантом для перекуса или завтрака.