Диетолог Разаренова посоветовала использовать маринад на кефире для шашлыка

Диетолог-гастроэнтеролог и нутрициолог Александра Разаренова поделилась с «Москвой 24» советами, как сделать шашлык более безопасным для здоровья.

По ее словам, правильный маринад способен снизить образование вредных соединений при жарке мяса.

«Это не делает шашлык здоровым продуктом, но он становится более безопасным в рамках рациона», — отметила специалист.

Врач пояснила, что маринад на основе кефира, лимона или йогурта благодаря содержащимся в нем кислотам может сократить время приготовления и предотвратить пересушивание мяса. При этом готовые маринады часто содержат слишком много натрия и простых сахаров.