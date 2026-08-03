Диетолог Разаренова посоветовала использовать корень сельдерея для приготовления супов, пюре и смешанных гарниров

Врач-диетолог Александра Разаренова в интервью радио Sputnik рассказала, чем отличаются по пищевой ценности корень и стебель сельдерея.

Сельдерей — низкокалорийный овощ, который ценят за сочетание клетчатки, воды, калия и биологически активных растительных соединений. Диетолог объяснила, что 100 граммов стеблевого сельдерея содержат примерно 14–16 килокалорий, а более 90% его состава — вода.

Стебли сельдерея богаты клетчаткой и подходят для салатов и перекусов. Разаренова отметила, что они помогают увеличить объем приема пищи без существенного повышения калорийности.

Корень сельдерея более калорийный — примерно 40–45 килокалорий на 100 граммов. В нем содержатся белки (около 1,5 грамма на 100 граммов), небольшое количество жиров и углеводов. Клетчатки в корне сельдерея меньше — около 2 граммов на 100 граммов.

Разаренова подчеркнула, что корень сельдерея хорошо подходит для супов, запекания, пюре и смешанных гарниров. Он придает блюдам интересный аромат и вкус.