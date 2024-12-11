Диетолог Разаренова назвала низкую калорийность и большое количество белка плюсами грибов

Диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова рассказала о пользе грибов. Они достаточно трудно усваиваются, однако положительно влияют на организм, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

Врач посоветовала обратить внимание на грибы при похудении. Благодаря большому количеству белка и пищевых волокон такая пища способствует быстрому насыщению. Кроме того, продукт имеет довольно низкую калорийность.

«Грибы обогатят рацион витаминами группы B, витамином D и такими минералами, как селен, калий и медь», — заявила медик.

По словам специалиста, грибы — источник антиоксидантов эрготионеина и глутатиона. Они помогают снизить риск развития хронических заболеваний.