Диетолог Разаренова: длительный подсчет калорий может привести к неврозу

Ведение учета калорий может быть полезным инструментом на начальных этапах снижения веса, однако долгосрочная эффективность этой стратегии ограничена, считает врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова. Своим мнением она поделилась в интервью радио Sputnik .

По словам специалиста, гораздо важнее уделять внимание структуре рациона, режиму питания, качеству пищи и уровню физической активности. Контроль калорий может привести к стрессам, нервозам и негативным последствиям для здоровья. Среди них — замедление метаболизма, проблемы с желудочно-кишечным трактом и ухудшение самочувствия, предупредила доктор.