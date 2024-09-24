Диетолог Разаренова: дефицит магния может спровоцировать депрессию и сердечную аритмию
Диетолог и терапевт Александра Разаренова перечислила последствия дефицита магния в организме. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По словам врача, недостаток минерала может спровоцировать различные проблемы со здоровьем. Среди них — депрессия, сердечная аритмия, усталость и мышечные спазмы.
«Стресс способствует большим потерям магния, а его дефицит усиливает негативные реакции организма», — добавила медик.
Она посоветовала восполнять нехватку через добавки. Лучше использовать хелатные формы, отметила Разаренова.
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