Диетолог Разаренова: дефицит магния может спровоцировать депрессию и сердечную аритмию

Диетолог и терапевт Александра Разаренова перечислила последствия дефицита магния в организме. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам врача, недостаток минерала может спровоцировать различные проблемы со здоровьем. Среди них — депрессия, сердечная аритмия, усталость и мышечные спазмы.

«Стресс способствует большим потерям магния, а его дефицит усиливает негативные реакции организма», — добавила медик.

Она посоветовала восполнять нехватку через добавки. Лучше использовать хелатные формы, отметила Разаренова.