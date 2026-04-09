Диетолог Разаренова дала советы по приготовлению менее калорийного пасхального кулича

Врач-диетолог Александра Разаренова поделилась рекомендациями по приготовлению пасхального кулича, который не навредит здоровью. В интервью радио Sputnik эксперт отметила, что традиционный кулич содержит много белой муки, сливочного масла и сахара, что делает его очень калорийным.

Она предложила несколько способов сделать этот десерт более здоровым.

По словам Александры Разареновой, можно уменьшить количество сахара в рецепте примерно на 20–30%. Это не повлияет на структуру теста, но сделает кулич менее сладким.

Также диетолог посоветовала заменить часть белой муки на цельнозерновую или спельтовую. «Белую муку можно еще дополнительно частично заменить на цельнозерновую или спельтовую муку, не полностью, а где-то на треть, это обогатит кулич волокнами», — советует гастроэнтеролог.

Разаренова рекомендует не перегружать кулич начинкой. Вместо большого количества изюма, цукатов, шоколада и глазури лучше использовать умеренное количество сухофруктов, орехов и цедры.

«Даже идеальный по составу кулич не перестает быть десертным вариантом», — заключила диетолог.

Она подчеркнула, что для здорового человека достаточно съедать 100–150 граммов кулича за один раз.