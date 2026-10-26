Диетолог Рау предупредила о риске дефицита витамина B12 при отказе от мяса

Переход на растительное питание может привести к нехватке витамина B12, так как в растительных продуктах он содержится в неактивной форме. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредила эндокринолог, диетолог Майра Рау.

По словам Рау, запасы витамина B12 в организме хранятся в печени и могут расходоваться в течение нескольких лет. Поэтому при переходе на растительное питание человек поначалу может не заметить изменений, однако со временем риск дефицита возрастает.

«В ферментированных продуктах есть какие-то следы витамина B12, но это неактивная форма. Поэтому восполнить потребность в этом витамине с помощью растительного питания нельзя. Запасы витамина B12 у нас хранятся в печени, и этих запасов может хватать на несколько лет», — отметила специалист.

Она добавила, что при развившемся дефиците витамина B12 скорректировать его только продуктами не удастся — потребуется прием препаратов.