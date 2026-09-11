Диетолог Рау поделилась секретом правильной заморозки овощей и фруктов
Врач-диетолог Майра Рау в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что правильная заморозка позволяет сохранить витамины в овощах и фруктах.
Эндокринолог объяснила, что заморозка — эффективный метод сохранения витаминов, если делать это правильно. Необходимо замораживать продукты на пике их зрелости и избегать многократной заморозки и разморозки. Это позволит сохранить концентрацию витаминов практически в полном объеме.