Диетолог Говорушко призвала летом заменить газированные напитки на воду с лимоном и мятой

Летом можно сочетать различные продукты без ущерба для фигуры, Об этом заявила специалист по снижению веса Виктория Говорушко в интервью «Радио 1» .

Диетолог рекомендовала наслаждаться сезонными лакомствами и шашлыком, не перегружая при этом пищеварительную систему. Особое внимание уделяется отказу от газированных напитков в пользу воды с натуральными добавками.

«Положите туда лимон, листочки мяты или огурец. Это не компот, но у воды появится вкус, который никак не отразится на фигуре», — привел слова Говорушко сайт URA.RU.

Эксперт подчеркнула, что овощи практически не содержат калорий, но на их переваривание организм тратит много энергии. Также она подчеркнула важность сохранения белка в рационе, который выступает в организме в роли строительного материала.

«Белок убирать из рациона ни в коем случае нельзя. Хотите холодный суп (окрошку или свекольник на воде) — добавьте туда кусочек мяса», — добавила Говорушко.