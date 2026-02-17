Диетолог Самойлова рассказала о безопасной порции блинов на Масленицу

Масленица — время традиционных угощений, главным из которых являются блины. Однако семейный врач, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова предупредила, что чрезмерное употребление этого блюда может негативно сказаться на здоровье. Об этом написал «ФедералПресс» .

По словам эксперта, блины — это высококалорийное блюдо, богатое углеводами и жирами. Один стандартный блин диаметром 20 см и толщиной два мм содержит примерно 100–150 килокалорий. Таким образом, употребление десятка блинов может составить почти половину дневной нормы калорий для взрослого человека.

Диетолог подчеркнула, что злоупотребление мучными изделиями может привести к набору лишнего веса, нарушению обмена веществ и другим проблемам со здоровьем, включая риски для сердечно-сосудистой системы.

Оптимальная порция блинов для взрослого человека — две-три штуки за один прием пищи. Детям младше десяти лет рекомендуется ограничиться одним-двумя блинами.

Чтобы сделать блины более полезными, эксперт советует использовать альтернативные виды муки, такие как овсяная, гречневая, кокосовая или рисовая. Эти виды муки содержат меньше калорий и имеют низкий гликемический индекс по сравнению с классической пшеничной мукой. Также стоит заменить тяжелые начинки на более легкие варианты, например, ягоды или йогурт.