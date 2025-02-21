Диетолог рассказал, каким должен быть правильный ужин

Диетолог Стародубова: ужин должен быть легким и ранним, за 4 часа до сна

Ужин должен быть легким и ранним, в позднее время нужно избегать обильной еды. Об этом РИА «Новости» рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«Ужин должен быть достаточно ранним, за 3,5-4 часа до сна, легким, и составлять не более 20% от общей калорийности рациона», — рассказала диетолог.

За полтора-два часа до сна можно перекусить в счет калорийности ужина. В качестве перекуса можно употребить кефир или обезжиренный йогурт. Ужинать нужно в одно и то же время. Кроме основных приемов, можно организовать перекусы в течение дня.

«Не менее 60% от общей калорийности рациона должно приходиться на первую половину дня», — уточнила Стародубова.

Утреннюю тошноту может спровоцировать тяжелая пища на ужин. Диетолог Ирина Мансурова посоветовала изменить рацион питания, чтобы избавиться от этого недуга. Нужно есть небольшими порциями и отдавать предпочтение отварным продуктам.