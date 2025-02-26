Диетолог Райхель назвала куркумин и бета-каротин безопасными добавками

Диетолог Елена Райхель перечислила безопасные пищевые добавки. Соответствующие вещества используют для улучшения вкусовых качеств, внешнего вида, структуры и сроков годности продуктов, напомнила эксперт в беседе с sovainfo.ru .

По словам врача, не нанесут вреда организму натуральные красители, такие как куркумин (получаемый из куркумы) и бета-каротин (из моркови). По сравнению с синтетическими аналогами они реже вызывают аллергические реакции. Также не стоит опасаться растительных экстрактов и натуральных консервантов.

В заключение диетолог подчеркнула значимость сбалансированного рациона и разнообразия пищи. Она посоветовала отдавать предпочтение необработанным продуктам, добавил RT.