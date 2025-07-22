Диетолог Прусаков посоветовал пить в жару воду, зеленый чай и овощные соки

Диетолог Виктор Прусаков рассказал в беседе с Ura.ru , какие напитки лучше всего пить в жаркую погоду. При высокой температуре организм теряет много жидкости, что может привести к обезвоживанию и другим проблемам со здоровьем.

По словам эксперта, идеальный летний напиток должен не только утолять жажду, но и восполнять потерю электролитов, не создавая дополнительной нагрузки на организм.

Среди рекомендуемых напитков врач выделил воду комнатной температуры. Стоит делать небольшие глотки каждые 20-30 минут. Еще один вариант — зеленый чай, содержащий катехины, которые помогают адаптироваться к жаре.

В рацион стоит включить компоты, квас, кокосовую воду, кисломолочные напитки, домашние морсы и лимонады. Кроме того, диетолог посоветовал обратить внимание на овощные соки — источник ценных питательных веществ.