Диетолог Прусаков посоветовал не брать на пляж колбасы и молочку

Врач-диетолог Виктор Прусаков рассказал в беседе с Ura.ru , какую еду не стоит брать на пляж. Основная проблема в таких условиях — высокая температура воздуха и отсутствие холодильника.

По словам эксперта, при температуре выше +25 градусов большинство микроорганизмов размножаются в геометрической прогрессии. Последствием употребления такой пищи может стать отравление.

Медик посоветовал не брать на пляж мясные продукты и колбасные изделия, так как они содержат много белка и влаги, что является идеальной средой для размножения бактерий. То же самое касается молока, творога, сметаны и йогуртов.

Прусаков рекомендовал отказаться от майонезных салатов, нарезанных фруктов и ягод, кондитерских изделий с кремом, яиц, сладких газированных напитков и спиртного. Отличным вариантом станут сухофрукты, орехи, цельнозерновые хлебцы, галетное печенье.