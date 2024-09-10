Диетолог Пронина предупредила, что сырое мясо может быть источником опасных бактерий

Врач-эндокринолог, диетолог Дарья Пронина в беседе с Lenta.ru предупредила, что употребление блюд с сырым мясом может грозить серьезными последствиями для здоровья.

Сырое мясо, как и сырая рыба, является источником бактерий, таких как сальмонелла, клостридии и кишечная палочка, а также причиной развития такого опасного заболевания как описторхоз.

«Личинки паразитического червя могут присутствовать в рыбе семейства карповых: плотве, сазане, жерехе, красноперка», — процитировал сайт kp.ru специалиста.

Пронина пояснила, что все эти бактерии вызывают сильнейшее пищевое отравление.