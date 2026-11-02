Диетолог Пряхина посоветовала чередовать яблоки разных цветов

Для максимальной пользы для здоровья в рационе стоит чередовать красные, зеленые и желтые яблоки. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог Елена Пряхина.

Специалист объяснила, что окраска плодов зависит от пигментов, накапливающихся в кожуре и мякоти. Хлорофилл окрашивает яблоки в зеленый цвет, каротиноиды отвечают за желтые и оранжевые оттенки, а водорастворимые антоцианы — за красные, малиновые и фиолетовые.

Диетолог подчеркнула, что каждый из этих элементов важен для организма. По словам Пряхиной, лучший подход — регулярно употреблять цветные овощи и фрукты, чтобы наполнять рацион разнообразными фитонутриентами