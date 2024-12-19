Диетолог Пристанский: теобромин, который содержится в какао, способствует выработке дофамина

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский поделился информацией о пользе какао. В интервью «Радио 1» специалист подчеркнул, что в какао присутствуют такие важные для организма вещества, как магний и фосфор.

«Фосфор участвует в создании сердечной мышечной ткани. Кроме того, в какао содержится теобромин, который помогает регулировать работу центральной нервной системы и способствует выработке дофамина», — пояснил диетолог.

По словам эксперта, строгих норм потребления какао не существует, так же как и противопоказаний. Однако он отметил, что какао не следует употреблять людям с индивидуальной непереносимостью каких-либо добавок, добавил RT.