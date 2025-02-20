Диетолог Пристанский: сладкая еда повышает настроение и температуру тела

Еда оказывает существенное влияние на эмоциональное состояние человека. Об этом рассказал диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в эфире «Радио 1».
Так, сладкая пища, которая содержит углеводы и жиры, способна быстро поднять температуру тела и улучшить настроение благодаря выделению гормонов удовольствия, таких как дофамин, приводит слова специалиста сайт «Известия».
Однако Пристанский предупредил о риске формирования зависимости от сахара. Он подчеркнул важность правильного распределения продуктов питания и поддержания физической активности в течение дня.
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