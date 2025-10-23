Диетолог Пристанский развеял миф о вреде орехов для уровня холестерина
Диетолог Роман Пристанский счел необоснованными опасения по поводу негативного влияния орехов на уровень холестерина. Об этом сообщило «Радио 1».
Как пояснил специалист, уровень «вредного» холестерина больше зависит от недостатка белка в рационе, а не от потребления жиров.
«Белок — это единственное вещество, которое связывает холестерин и отправляет его на переработку», — подчеркнул врач.
По его словам, в некоторых протоколах лечения для снижения уровня холестерина рекомендуют увеличить потребление белковой пищи и орехов, добавил RT.