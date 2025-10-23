Диетолог Пристанский развеял миф о вреде орехов для уровня холестерина

Диетолог Роман Пристанский счел необоснованными опасения по поводу негативного влияния орехов на уровень холестерина. Об этом сообщило « Радио 1 ».

Как пояснил специалист, уровень «вредного» холестерина больше зависит от недостатка белка в рационе, а не от потребления жиров.

«Белок — это единственное вещество, которое связывает холестерин и отправляет его на переработку», — подчеркнул врач.

По его словам, в некоторых протоколах лечения для снижения уровня холестерина рекомендуют увеличить потребление белковой пищи и орехов, добавил RT.