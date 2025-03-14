Диетолог Пристанский призвал отказаться от углеводов за четыре часа до сна

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в интервью « Радио 1 » подчеркнул важность правильного питания и физической активности для поддержания здоровья и увеличения продолжительности жизни.

По словам врача, рацион людей старше 40 лет не должен сильно отличаться от рациона других возрастных групп. Если человек здоров, нет необходимости исключать какие-либо продукты из меню. Однако медик настоятельно рекомендовал следить за количеством съеденного и балансом питательных веществ.

«Для обычного среднестатистического человека одного грамма белка, трех граммов углеводов и двух граммов жиров на килограмм веса будет вполне достаточным», — пояснил эксперт.

Специалист предостерег от строгих диет и предложил ограничить потребление углеводов за четыре часа до сна. Это поможет снизить уровень инсулина, который во сне подавляет выработку гормона роста, добавили «Известия».