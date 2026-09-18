Диетолог Пристанский посоветовал вводить молочные продукты в рацион небольшими порциями

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский рассказал, что с возрастом организм может иначе реагировать на молоко. Он посоветовал при необходимости ограничить молочные продукты или употреблять их небольшими порциями, сообщает « Радио1 ».

Пристанский отметил, что изменения в работе желудочно-кишечного тракта с возрастом могут быть естественными. В качестве примера он назвал реакцию на молоко: его употребление, по словам специалиста, обычно заканчивается в первые годы жизни.

«Дальше нашему виду не сильно свойственно употреблять молоко. То есть мы одомашнили животное, пользуемся всеми благами, но наш ген не перестроен», — сказал диетолог.

Эксперт рекомендовал частично исключить молочные продукты, если они вызывают неприятные ощущения. Альтернативой может стать постепенное введение небольшой порции такой пищи в рацион, пишут «Известия».

По словам Пристанского, при попадании продукта в организм запускаются сигналы, необходимые для пищеварения: выделяются желчь и ферменты. Затем начинается дальнейший процесс переваривания пищи.