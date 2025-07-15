Диетолог Пристанский отметил пользу шоколада при восполнении дефицита магния и цинка

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский заявил, что шоколад не нужно исключать из рациона некоторым людям. В разговоре с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что этот продукт может быть полезен, но важно обращать внимание на его натуральность и содержание кофеина.

«Шоколад радует с точки зрения наличия магния и цинка. Это хороший источник для его натурального употребления без каких-либо добавок. Конечно, для полного получения этих веществ нужен разнообразный стол, не только шоколад, но тем не менее», — цитирует специалиста сайт RT.

Нутрициолог также отметил, что отказ от сладкого может вызвать психологические трудности у многих людей из-за стресса для нервной системы.