Диетолог Пришвина развеяла миф о влиянии кукурузы на целлюлит

Употребление кукурузы не влияет на формирование целлюлита. Этот заблуждение опровергла диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» .

Однако доктор отметила, что чрезмерное употребление переработанной кукурузы (например, сиропа) может способствовать ожирению и, следовательно, увеличению риска возникновения целлюлита. В умеренных дозах кукуруза полезна благодаря антиоксидантам, защищающим зрение, и клетчатке, которая улучшает работу пищеварительной системы.

Пришвина добавила, что кукуруза богата витаминами и минералами, но также содержит антинутриенты, снижающие усвоение микроэлементов.