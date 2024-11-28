Диетолог Пришвина рассказала, что 500 мандаринов за раз принято считать смертельной дозой

По словам медика, смертельной дозой считается 500 мандаринов за раз при отсутствии аллергических реакций у человека. Пришвина напомнила, что мандарины содержат природный сахар, поэтому люди с сахарным диабетом и с проблемами с пищеварением должны ограничить употребление этих фруктов.

Если придерживаться нормы, то можно получить максимальную пользу от этих фруктов. В мандаринах содержится большое количество витамина С, который поддерживает здоровье кожи, улучшая ее состояние и уменьшая воспаления. Кроме того, в состав мандаринов входит магний, который необходим для поддержания нормальной функции сердца и регулирования кровяного давления, рассказала Пришвина.