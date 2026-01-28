Диетолог предупредила о скрытых калориях в популярных продуктах

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева сообщила «Москве 24» , что некоторые продукты, которые кажутся полезными, могут помешать снижению веса.

По словам специалиста, смузи и свежевыжатые соки содержат фруктозу без клетчатки, которая быстро всасывается в кровь, вызывает скачок сахара и не дает насыщения. Стакан апельсинового сока может содержать пять–шесть чайных ложек сахара.

Диетолог отметила, что кофейные напитки могут быть калорийными из-за добавления сливок и сладких сиропов. Один стакан кофе объемом 300 мл может содержать от 300 до 500 калорий.

Обезжиренные творожки и йогурты не дают насыщения, поэтому есть риск съесть больше. Производители часто компенсируют «бедный» вкус таких изделий большим количеством сахара.

Фитнес-батончики, в которых много сахара, орехов и сухофруктов, также могут быть высококалорийными. В одной штуке может содержаться до 500 калорий.

«Сами по себе сухофрукты и орехи тоже могут стать причиной набора веса. Они очень полезные, есть их приятно и удобно, при этом в той же сушеной кураге сахара намного больше, чем в абрикосе, а соответственно, и калорий тоже», — отметила Писарева.

Поэтому она порекомендовала съедать не более 30 граммов орехов и 50 граммов сухофруктов в день.