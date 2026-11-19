При покупке пельменей важно проверять состав, категорию продукта, срок годности и целостность упаковки. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Ксения Потмальникова в беседе с «Лентой.ру» .

В мясном фарше низкого качества могут находиться патогенные бактерии, способные сохраниться после варки и вызвать интоксикацию или сальмонеллез, заявила Потмальникова.

Перед употреблением полуфабрикаты необходимо тщательно проваривать не менее 10 минут, так как сальмонелла погибает при 70 градусах. Специалист рекомендует выбирать пельмени в заводской упаковке и избегать слишком дешевых вариантов — дешевле 250 рублей за килограмм.

При выборе стоит учитывать категорию продукта: в категории «А» мяса должно быть более 80%, в категории «Б» — от 60 до 80%. В категориях «В» и «Г» его содержание ниже 60%, пишет Ura.ru.

Насторожить должны мясо механической обвалки, большое количество пищевых добавок, слишком длительный срок годности, следы повреждения упаковки или слипшиеся изделия, которые свидетельствуют о повторной заморозке.