Диетолог Поляков сравнил употребление манной каши с поеданием сахара

Эндокринолог и диетолог Антон Поляков посоветовал включить в рацион овсяную и гречневую каши. Отличным вариантом также станет блюдо из киноа, сообщил сайт « Аргументы и факты ».

А вот от манной каши врач посоветовал отказаться. Медик сравнил ее употребление с поеданием сахара.

«К этому разряду также относятся любые каши быстрого приготовления. Рисовые каши вообще бестолковые, потому что это просто отшлифованный рис, в котором кроме крахмала ничего нет», — отметил эксперт.

По его словам, не самый лучший прием пищи — это молочные каши. Дело в том, что у большинства взрослых людей не вырабатываются ферменты для переваривания молока, добавил RT.