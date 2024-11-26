Диетолог Поляков сравнил употребление манной каши с поеданием сахара
Эндокринолог и диетолог Антон Поляков посоветовал включить в рацион овсяную и гречневую каши. Отличным вариантом также станет блюдо из киноа, сообщил сайт «Аргументы и факты».
А вот от манной каши врач посоветовал отказаться. Медик сравнил ее употребление с поеданием сахара.
«К этому разряду также относятся любые каши быстрого приготовления. Рисовые каши вообще бестолковые, потому что это просто отшлифованный рис, в котором кроме крахмала ничего нет», — отметил эксперт.
По его словам, не самый лучший прием пищи — это молочные каши. Дело в том, что у большинства взрослых людей не вырабатываются ферменты для переваривания молока, добавил RT.