Диетолог Поляков сообщил, что после небольшого количества безалкогольного пива за руль можно

Многие люди выбирают безалкогольное пиво, полагая, что оно безопаснее спиртного напитка. Эндокринолог и диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru предупредил о потенциальных рисках употребления такого продукта.

По словам эксперта, употребление безалкогольного пива перед поездкой за рулем автомобиля возможно, но важно учитывать количество.

«Если человек выпьет литров пять, то может каким-то образом это скажется на состоянии, если это одна-две бутылки, то можно», — пояснил Поляков.

Диетолог отметил, что безалкогольное пиво может негативно сказаться на здоровье и усугубить существующие заболевания. Кроме того, оно способно помешать попыткам отказаться от спиртного, так как употребление безалкогольного пива может спровоцировать возвращение к зависимости.