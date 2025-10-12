Диетолог Поляков рекомендовал за раз съедать не больше 25 грамм орехов

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в интервью aif.ru поделился рекомендациями по употреблению орехов. Эксперт посоветовал замачивать их перед едой.

«Во-первых, часть грязи, которая налипла на орехах, таким образом можно удалить. Во-вторых, сами по себе орехи станут более вкусными, то есть будет как будто свежесобранный продукт», — подчеркнул доктор.

Диетолог также отметил, что без вреда для здоровья можно съедать около 25 грамм орехов за один раз. Он предостерег от злоупотребления бразильскими орехами из-за высокого содержания селена, рекомендуя ограничиться четырьмя–пятью штуками. Поляков также напомнил об осторожности с миндалем, переедание которого может привести к расстройству желудка.