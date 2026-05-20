Диетолог Поляков рекомендовал отказаться от алкоголя и острой пищи в жару

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, какие напитки и блюда могут навредить здоровью в жаркую погоду.

Специалист подчеркнул, что в жару не следует употреблять алкоголь, так как он усиливает обезвоживание организма. Кофе и чай также попадают под запрет.

«Сладкие напитки, соки, газировка, морсы тоже не стоит употреблять: они ложно повышают жажду, а повышенная потребность в воде нарушает систему контроля аппетита», — отметил врач.

Кроме того, эксперт посоветовал избегать острой пищи, ведь она провоцирует повышенное потоотделение.