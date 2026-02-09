Диетолог Поляков рассказал, что киви помогает поддерживать пищеварение и улучшает качество сна

Киви оказывает положительное влияние на организм, улучшая качество сна благодаря содержанию серотонина. Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал «Вечерней Москве» о полезных свойствах киви и о том, кому следует быть осторожным с этим фруктом.

Как отметил доктор, киви — это ценный источник питательных веществ, включая витамин C, который участвует в процессе свертываемости крови и регуляции иммунной системы, витамин E, отвечающий за репродуктивный потенциал, витамин B9, фолиевую кислоту и антиоксиданты.

Фермент актинидин, содержащийся в киви, способствует расщеплению белков и улучшению пищеварения, особенно при слабых функциях желудка. Кроме того, киви является хорошим источником пищевых волокон, необходимых для поддержки пищеварения.

Однако киви может вызвать аллергическую реакцию, спектр которой варьируется от зуда до анафилактического шока. Также фрукт может спровоцировать обострение заболеваний ЖКТ и мочекаменной болезни из-за высокого содержания оксалатов.

По словам врача, витамин К в киви может усиливать свертываемость крови, что небезопасно для людей с генетической предрасположенностью к этому процессу. Кроме того, киви может быть вреден для тех, кто длительное время принимает препараты с бета-блокаторами.

При выборе киви диетолог рекомендовал обращать внимание на консистенцию плода: лучше выбирать мягкие, спелые фрукты. Хранить киви можно в холодильнике, срок хранения зависит от зрелости плода. Киви можно есть как очищенным от шкуры, так и вместе с ней, тщательно помыв фрукт перед употреблением.