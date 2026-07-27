Диетолог Поляков предупредил людей с синдромом избыточного бактериального роста о рисках употребления огурцов

Диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru рассказал, что огурцы могут быть опасны для некоторых людей. Специалист отметил, что людям со склонностью к образованию камней в почках стоит ограничить употребление огурцов. В них содержатся оксалаты, избыток которых может повысить риск возникновения камней.

Кроме того, при синдроме избыточного бактериального роста огурцы могут вызвать метеоризм, вздутие и дискомфорт. Поэтому людям с таким диагнозом не рекомендуется увлекаться этим овощем, отметил KP.RU.

Доктор добавил, что горечь в огурцах — это не случайность, а защитная реакция растения. В стрессовой ситуации овощ вырабатывает алкалоид кукурбитацин, который и придает плодам горький вкус.