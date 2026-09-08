Диетолог Поляков предупредил, что привычка смотреть видео во время еды может привести к ожирению

Врач-диетолог Антон Поляков в беседе с «Абзацем» рассказал, что привычка смотреть видео во время еды может привести к нарушению пищеварения и ожирению.

Специалист пояснил, что при одновременном просмотре видео и приеме пищи сознание не контролирует количество и качество еды. Это чревато перееданием, так как человек может не обращать внимания на процесс жевания и останавливаться только при ощущении дискомфорта в желудке.

Данное предупреждение подтверждается исследованием Федерального университета Лавраса (Бразилия) и Университетского медицинского центра Утрехта (Нидерланды). В нем доказано, что использование смартфона во время еды увеличивает потребление калорий.

Эксперимент показал: просмотр видео и скроллинг ленты за столом приводят к тому, что человек потребляет в среднем на 15% больше калорий и неосознанно выбирает более жирную пищу. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Physiology & Behavior.