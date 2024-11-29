Диетолог Поляков посоветовал не воспринимать овсянку как полноценное блюдо
Овсянка содержит множество полезных веществ, например медленно усваиваемые крахмалистые углеводы. Однако не стоит воспринимать продукт как полноценное блюдо. Об этом рассказал эндокринолог и диетолог Антон Поляков в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
Врач рекомендовал включать овсянку в меню в качестве небольшого перекуса. Так, для получения энергии на день необходим полноценный завтрак.
«Если это будет овсянка, два яйца, что-нибудь содержащее полезные жиры, то это может быть неплохой первый прием пищи. Эту кашу просто так есть на завтрак точно не надо», — отметил медик.
По его словам, крупа полезна для людей, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта. Продукт оказывает обволакивающий эффект.