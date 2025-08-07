Диетолог Поляков подчеркнул, что яйца, жирная рыба и ягоды помогают снизить риски деменции

Врач-диетолог Антон Поляков в интервью aif.ru подчеркнул, что для профилактики деменции недостаточно внимания к питанию — важны также умственная и физическая активности.

«Для профилактики деменции нужно не только продуктами питания развлекаться, но и подключать мозговую, физическую активности, контролировать воспалительные процессы в организме», — отметил специалист.

Среди продуктов, которые могут помочь в профилактике деменции, Поляков назвал те, что богаты Омегой-3 (жирная рыба, икра, морепродукты), ягоды с антиоксидантами и пищу, богатую холином (яйца, соя, подсолнечник). Однако он подчеркнул, что диета — это лишь одна из ступеней профилактики деменции.

Поляков также напомнил, что диеты для снижения риска развития деменции следует соблюдать по согласованию с врачом-диетологом, так как подход к питанию должен быть индивидуальным.